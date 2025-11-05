به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آخرین مرحله اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان به منظور حضور در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی از ۱۸ تا ۲۳ آبان ماه در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیم‌های ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار می‌شود.

۴ کشتی گیر مازندرانی هم به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی دعوت شدند.

محمدهادی ساروی و علی اصغر دریاباری در وزن ۹۷ کیلو و فردین هدایتی و مهدی حسین پور در ۱۳۰ کیلو چهار کشتی گیر مازندرانی هستند که به این اردو دعوت شدند.

سرمربیگری تیم ملی کشتی فرنگی را حسن رنگرز با کمک حسن حسین زاده و مجید رمضانی از مازندران برعهده دارند.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که باید بین ساعت ۱۵ تا ۱۷ روز یکشنبه ۱۸ آبان ماه در محل تمرینات حضور داشته باشند، به شرح زیر است:

۶۰ کیلوگرم: علی احمدی وفا (خوزستان) امید احمدی (خوزستان)

۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی (خوزستان) حسین جامی (تهران)

۷۷ کیلوگرم: امیر عبدی (قم) عارف حبیب اللهی (تهران)

۸۷ کیلوگرم: غلامرضا فرخی (فارس) محمدحسین استادمحمد معمار (تهران)

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی و علی اصغر دریاباری (مازندران)

۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی و مهدی حسین پور (مازندران)

سرمربی: حسن رنگرز

مربیان: حسن حسین زاده – مجید رمضانی – فرشاد علیزاده – سیامک قیطاسی

مربی بدنساز: دکتر بهمن میرزایی

ماساژور: جمال حق پناه

آنالیزور: ادیب مهمدی

روانشناس: حسین سلطانی

پزشک تغذیه: دکتر امیر رشید لمیر

مدیر پشتیبانی: امیر جمشیدی

مربی یوگا: مالک نامی

داور: سالار آقاولی

سرپرست: امید شایگان

مسابقات کشتی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی از ۲۷ تا ۳۰ آبان ماه در شهر ریاض عربستان برگزار می‌شود.