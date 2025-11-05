به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر دارالقرآن بسیج سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان با اشاره به نام نویسی بیش از ۱۷۷ هزار نفر از این استان در سی‌ودومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج گفت: مهلت نام‌نویسی مسابقات به پایان رسید و استان خوزستان در بین دیگر استان‌های کشور، از جهت آمار ثبت‌نام‌کنندگان رتبه اول را کسب کرده است.

علی سواری افزود: طبق آمار، شهرستان‌های دشت آزادگان، شادگان، بندر امام (ره)، گتوند، هندیجان، ناحیه امام حسین (ع) (غرب اهواز)، شهرستان آغاجاری، خرمشهر، بهبهان، کرخه، شوشتر، اندیمشک، دزفول و شهرستان دزپارت به ترتیب بیشترین ثبت‌نام‌کنندگان را در استان داشته‌اند.

او ادامه داد: مرحله حوزه‌ای و شهرستانی مسابقات تا پنجم آذرماه سال جاری برگزار می‌شود، پس از آن منتخبان به مرحله استانی راه پیدا می‌کنند که این مرحله نیز تا پایان آذرماه برگزار خواهد شد.

مدیر دارالقرآن بسیج سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان گفت: برگزیدگان مرحله استانی، برای شرکت در مسابقات کشوری به سازمان بسیج معرفی خواهند شد. مسابقات کشوری، دی‌ماه برگزار خواهد شد.