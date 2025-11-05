به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ یکی از مدارس نکا در اقدامی نمادین و تأثیرگذار، کلاس‌های خود را به نام پنج شهید دانش‌آموز جنگ ۱۲ روزه نامگذاری کردند. در هر کلاس، صندلی خالی یادآور حضور هم‌سن‌وسالانی است که در راه دفاع از مظلومان به شهادت رسیدند.

دانش‌آموزان با گذاشتن شاخه‌های گل و ادای احترام، یاد و خاطره دانش‌آموزان شهیدی که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به دست رژیم کودک‌کش صهیونیستی به درجه رفیع شهادت رسیدند را گرامی داشتند و گفتند: می‌خواهیم نامشان زنده بماند و با درس خواندن، راهشان را ادامه دهیم.

اولیای مدرسه نیز هدف از این اقدام را ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در نسل آینده عنوان کردند.