اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی در نشست پایش عملکرد استان‌ها که توسط سازمان ملی زمین و مسکن برگزار شده است، خوش درخشید و مقام برتر کشور را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ پیمان آرامون مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی در حاشیه نشست پایش عملکرد استان‌ها در برنامه اجرایی سالانه، اظهار داشت: بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، رتبه دوم کشوری برنامه اجرای در ۷ ماهه سال ۱۴۰۴ در سه زمینه مدیریت ساخت، مدیریت منابع و مدیریت زمین توسط اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی کسب شده است.

وی ادامه داد: آذربایجان‌غربی با حدود ۶۴.۷ درصد تحقق در سه زمینه مدیریت طرح‌ها و پروژه‌ها، مدیریت منابع و مدیریت زمین رتبه برتر شده است.

وی اعلام کرد: بر اساس برنامه‌ریزی و پیش‌بینی برنامه‌های اجرایی درصد تحقق این برنامه‌ها در آذربایجان‌غربی ۵۸.۳۳ درصد بود که این استان با تحقق ۶۴.۷۴ درصدی از برنامه پیش‌بینی شده فراتر عمل کرده است.

گفتنی است بر اساس بررسی ارزیابی‌های کشوری از عملکرد‌های اداره کل راه وشهرسازی آذربایجان غربی، این استان پیش از این نیز در عملکرد جذب اعتبارات بازآفرینی شهری رتبه برتر را کسب کرده بود.