نشست خیران سلامت استان گلستان و معاون مشارکت های مردمی، رسانه، امور بین الملل و مجلس مجمع خیران سلامت کشور در گرگان بر گزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ معاون خیران سلامت کشور در نشست خیران سلامت استان از رتبه اول خیران سلامت استان گلستان در کشور خبر داد.
سیدمحمد طباطبایی افزود: پارسال خیران سلامت کشور بیش از پنج هزار میلیارد تومان کمک کردند.
وی گفت: امسال هم تا کنون خیران گلستانی چهل و پنج میلیارد تومان کمک اهدا کرده اند.
علی بزرگمهر رئیس خیران سلامت استان گلستان گفت : از آغاز تاسیس مجمع خیران سلامت گلستان تا کنون دو هزار خیر جذب شده اند و مجموعا هفتصد میلیارد تومان کمک کرده اند.