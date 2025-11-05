به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علی سیدزاده مدیر کل دفتر مدیریت آبفای کشور در برنامه روی خط خبر گفت: ما در فصل گرما اگرچه مشکل آب را داشتیم ولی از ذخایر سال‌های گذشته استفاده می‌کردیم، ما از ابتدای سال آبی جدید که از مهرماه آغاز شده تا ۹ آبان در کل کشور ۲ و دو دهم میلی متر بارندگی به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: در میان ۳۱ استان کشور برای اولین بار ۱۵ استان بارندگی صفر مطلق داشته‌اند و این بسیار نگران کننده است، ما در سال گذشته در این تاریخ در کلان کشور حدودا ۱۳ میلی متر بارندگی ثبت شده است که اگر با بلند مدت بارندگی کل کشور را مقایسه کنیم ما ۷۷ درصد با میانگین بلندمدت کاهش بارندگی داشتیم و اگر عدد امسال را با سال گذشته مقایسه کنیم منفی ۸۳ درصد کاهش بارندگی بوده است.

مدیر کل دفتر مدیریت آبفای کشور افزود: در حال حاضر استان‌های اصفهان ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خوزستان، قم، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی، لرستان، هرمزگان، همدان و یزد بارندگی صفر گزارش شده است که متاسفانه در حال حاضر شرایط خاص و حادی داریم.

سیدزاده تصریح کرد: در انتهای شهریور امسال در شهر تهران خوشبختانه مردم با هشدار‌های لازم و تمهیدات ویژه‌ای که رعایت کردند حدود ۴۰۰ هزار مترمکعب کاهش مصرف گزارش شد ولی خیلی امید به بارندگی در مهر و آبان داشتیم که متاسفانه این امر محقق نشد.

مدیر کل دفتر مدیریت آبفای کشور تصریح کرد: پیش بینی‌ها هواشناسی هم حاکی از این است که فعلا بارندگی نداریم به طوری که در حال حاضر ۶۷ درصد ظرفیت سد‌های کشور خالی است.

سیدزاده درباره خط انتقال آب از سد طالقان به تهران گفت: خط انتقالی از سد طالقان در دستور کار قرار گرفت و طی دو الی سه ماه این خط انتقال انجام شد که بخشی از کمبود را جبران کرد ولی کمبود آب در تهران خیلی فراتر از این میزان‌ها است، باید حجم مخازن ذخیره استان تهران حدود ۵۵۳ میلیون متر مکعب باشد ولی در حال حاضر در کل سد‌های استان تهران ۲۰۰ میلیون مترمکعب حجم آب دارد.

مدیر کل دفتر مدیریت آبفای کشور افزود: همچنین چیزی حدود ۲۲۳ میلی متر مکعب نسبت به سال گذشته کاهش سد‌ها گزارش شده است و با میانگین بلندمدت ۳۴۸ میلیون متر مکعب می‌باشد به طوری که سد امیر کبیر درصد پرشدگی آن ۸ درصد، ماملو ۷ درصد، لتیان ۱۱ درصد و سد لار درصد پرشدگی آن ۱ درصد گزارش شده است، ولی وضعیت سد طالقان نسبت به بقیه سد‌ها بهتر است که ۳۶ درصد حجم پرشدگی دارد.

سیدزاده در ادامه میزان هدر رفت آب در بخش خطوط لوله را ۱۵ درصد خواند.

مدیر کل دفتر مدیریت آبفای کشور در خصوص نصب لوازم کاهنده آب بیان کرد: این لوازم تا ۳۰ درصد در مصرف آب تاثیر گذار است به طوری که در تهران چیزی بالغ بر دو میلیون ۵۰۰ هزار واحد داریم که بالای الگو آب مصرف می‌کنند و اگر این تجهیزات در این تعداد نصب شوند صرفه جویی قابل توجهی در بخش آب صورت می‌گیرد.

وی افزود: همچنین نصب کنتور‌های هوشمند در رصد و ثبت دقیق مصرف آب کمک شایانی خواهد کرد و طبق جلساتی با سازمان نظام مهندسی برکزار شده قرار است پایان کار واحد‌های مسکونی و دیگر در گرو نصب کنتور‌های هوشمند آب باشد که ظرف دو هفته آینده این تفاهم نامه مبادله خواهد شد.

مدیر کل دفتر مدیریت آبفای کشور اضافه کرد: متاسفانه تعرفه‌های موجود آب بعد بازدارندگی ندارد و طی ماه‌های گذشته مکانیزم‌های دیگری تعبیه شد که مشترکان پرمصرف بهای بیشتری پرداخت کنند