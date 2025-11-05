در مهر امسال ۱۴ نماد بورسی به علل نظارتی، ۶ نماد به‌ علت ظن دستکاری و یک نماد به علت افشا نشدن اطلاعات متوقف یا تعلیق شده‌اند.

تعلیق و توقف ۲۱ نماد بورسی به علل نظارتی

تعلیق و توقف ۲۱ نماد بورسی به علل نظارتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس گزارش آماری معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، از میان ۳ هزار و ۶۸۳ تذکر سیستمی در این بازه زمانی، بیش‌ترین تذکر درباره ایجاد فشار خرید یا فروش با ۱۱۶۹ تذکر و ایجاد/ حذف نامتعارف با ۹۶۲ تذکر بوده است.

کم‌ترین تذکر‌های داده شده درباره سفارش ترغیب و ترس با ۷۱ تذکر و رنج مثبت با ۸۹ تذکر بوده است.

داده‌های آماری نشان می‌دهد در مهر امسال تعداد کل محدودیت‌های دسترسی ۲۶۴ مورد بوده است که ۱۶۴ مورد به ظن دستکاری قیمتی، ۲۵ مورد مربوط به بی‌توجهی به پیام ناظر، ۲۴ مورد درباره ایجاد/ حذف نامتعارف، ۲۳ مورد به ایجاد فشار خرید یا فروش، ۱۶ مورد به رنج مثبت و ۶ مورد به معاملات چرخشی یا هماهنگ ارتباط داشته است.

افزون براین در مهر امسال ۱۱ تذکر اداری، ۲ گزارش ظن وقوع جرم و ۹۶ شکایت مورد بررسی قرار گرفته است.

گزارش‌های آماری حاکی از آن است که در مهر امسال، برخی معامله‌گران در بورس‌های کالا و انرژی، ۱۶۰ تذکر دریافت کرده‌اند که بیش‌ترین تذکر‌ها درباره ارسال قیمت‌های نامتناسب با شرایط بازار با ۴۱ مورد، رعایت نشدن محدودیت‌های ثبت سفارش با ۲۱ مورد، شوک قیمتی با ۱۶مورد، ثبت و حذف نامتعارف سفارش با ۱۶ مورد و کم‌ترین آن درباره عدم حضور معامله‌گر با ۳ مورد رعایت نکردن شرایط عرضه با ۴ مورد و معاملات چرخشی یا هماهنگ با ۴ مورد بوده است.

در عین حال تعداد کل محدودیت‌های دسترسی در مهر امسال، ۲۱ مورد بوده که ۱۴ مورد به معاملات چرخشی یا هماهنگ و ۴ مورد به شوک قیمتی اختصاص داشته است.