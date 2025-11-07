به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ عضو شورای اسلامی شهر کوهپایه با اشاره به موقعیت ترانزیتی کوهپایه گفت:وجود داروخانه شبانه روزی و پزشک متخصص از ضروریات حیاتی شهرستان کوهپایه است .

محمد مومنی با بیان اینکه دستگا‌های سونوگرافی، اکوقلب، رادیولوژی ازجمله دستگاه‌های خریداری شده خیران در سال‌های اخیر است، افزود: این تجهیزات در مرکز درمانی کوهپایه راه اندازی نشده‌اند و بدون استفاده مانده‌اند.

وی با اشاره به اینکه در اردیبهشت سال ١۴٠٢ اولین مرکز سونو گرافی کوهپایه راه اندازی شد، گفت: این مرکز بعد از چند ماه فعالیت تعطیل شده است.

معاون بهداشت دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان هم در گفتگوی تلفنی با خبر بیست اصفهان با بیان اینکه این شهرستان چند سالی است مستقل شده گفت: برای حل مشکلات پزشکی این شهرستان ابتدا ۴۰ نفر نیروی ستاد جذب شد که بخشی از فضای فیزیکی درمانگاه شهرستان هم برای استقرار این نیرو‌ها اختصاص یافته است.

دکتر حمید گله داری افزود: برخی از تجهیزات موجود در درمانگاه شهرستان قدیمی است و امکان استفاده ندارد و برخی دیگر برای استفاده به نیروی متخصص نیاز دارد.

وی گفت: براساس دستور العمل جدید وزارتخانه در شهرستان‌های با ۲۵۰ هزار نفر جمعیت به جای بیمارستان، مرکز منتخب سلامت شبانه روزی با حضور چهار متخصص اصلی راه اندازی می‌شود که در کوهپایه هم این مرکز تا پایان سال و با مشارکت خیران به بهره برداری می‌رسد.

شهرستان کوهپایه با بیش از ٢۵ هزار نفر جمعیت در محور مواصلاتی اصفهان نایین در۶۵ کیلومتری شرق مرکز استان قرار دارد.