مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان‌غربی گفت: در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۰ هزار تن انواع آبزیان در این استان تولید و روانه بازار مصرف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد افزایش دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛منصور لطفی اظهار کرد: تولید انواع ماهیان گرم‌آبی، سردآبی، زینتی، آرتمیا، زالوی طبی و ریزجلبک در دستور کار شیلات استان قرار دارد و تاکنون ۴ هزار و ۵۰۰ تن ماهی سردآبی قزل‌آلا در واحد‌های پرورشی تولید شده است.

وی افزود: صید و برداشت ماهیان گرم‌آبی نیز در مزارع پرورشی، آب‌بندان‌ها و استخر‌های ذخیره آب کشاورزی استان به‌صورت مستمر ادامه دارد.

مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان‌غربی با اشاره به تداوم تولید آرتمیا در مجتمع فسندوز شهرستان چهاربرج گفت: تاکنون نزدیک به ۱۰ تن محصول آرتمیا در این مجموعه تولید شده و استان از این نظر رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

لطفی ادامه داد: تکثیر ماهیان سردآبی در پنج مرکز تکثیر استان در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حدود ۵۰ میلیون قطعه بچه‌ماهی تولید شود. همچنین در زمینه ماهیان گرم‌آبی، ۱۱ میلیون قطعه تکثیر و بخش عمده‌ای از آن برای بازسازی ذخایر آبزیان در منابع آبی غیرشرب و استخر‌های ذخیره آب رهاسازی شده است.

وی بیان کرد: تولید زالوی طبی در دو مزرعه استان نیز در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حدود ۲۵۰ هزار قطعه زالو تولید شود. به گفته وی، هفت مزرعه فعال در زمینه تولید ماهیان زینتی نیز فعالیت دارند که میزان تولید آنها تا پایان سال به حدود هشت میلیون قطعه خواهد رسید.

مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان‌غربی همچنین از صید آزمایشی شاه میگوی دراز آب شیرین در سد ارس پس از هفت سال خبر داد و گفت: در این طرح، ۲۳۰ کیلوگرم شاه‌میگو با میانگین وزن ۱۰۰ گرم صید شد که نشان‌دهنده حیات دوباره این گونه ارزشمند در منابع آبی ارس است.

وی افزود: اجرای طرح‌های زیرساختی و احداث مجتمع‌های تکثیر و پرورش انواع آبزیان با مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد که از جمله آنها می‌توان به تکمیل مجتمع تکثیر سردآبی آغ‌چای چایپاره، مجتمع سردآبی بادین‌آباد پیرانشهر، مجتمع پرورش آرتمیا در چهاربرج، مجتمع هزار تنی ماهیان خاویاری در منطقه بورالان و چشمه ثریا و احداث کارخانه خوراک آبزیان اشاره کرد.

لطفی خاطرنشان کرد: با وجود ظرفیت‌های مطلوب آبی در آذربایجان‌غربی، صنعت شیلات از مهم‌ترین بخش‌های توسعه‌ای استان محسوب می‌شود؛ با این حال، کاهش نزولات آسمانی در سال‌های اخیر موجب بروز برخی چالش‌ها شده است. به همین منظور، اجرای الگوی کشت آبزیان، مکانیزاسیون واحد‌های تولیدی، ارتقای بهره‌وری و پرورش گونه‌های کم‌آب‌بر در دستور کار قرار دارد.