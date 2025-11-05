معاملات پایانی (Trading At Last) موسوم به TAL، از روز سه‌شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴ در مورد اوراق سهام پذیرفته‌شده در تابلوی اصلی بازار اول بورس تهران اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمود گودرزی، مدیرعامل بورس تهران، اعلام کرد: هدف از اجرای این طرح، افزایش کارایی و عمق بازار، ارتقای استانداردهای معاملاتی و نزدیک شدن به رویه‌های بین‌المللی است.

وی افزود همه بررسی‌های فنی و مطالعات تطبیقی با بورس‌های جهانی انجام شده و هیئت‌مدیره بورس تهران مجوز اجرای آن را صادر کرده است.

گودرزی با اشاره به مراحل مختلف معاملات در بورس‌های اوراق بهادار گفت: در اغلب بورس‌های دنیا پنج فاز معاملاتی شامل «پیش‌گشایش، گشایش، حراج پیوسته، حراج ناپیوسته پایانی و معاملات پایانی» وجود دارد، اما تاکنون در ایران تنها سه مرحله اول فعال بوده است.

مرحله «معاملات پایانی» که به‌زودی در بورس تهران عملیاتی می‌شود، امکان انجام معامله صرفاً بر اساس قیمت پایانی را فراهم می‌کند و برای سرمایه‌گذاران نهادی مانند صندوق‌ها و سبدگردان‌ها از جذابیت ویژه‌ای برخوردار است.

مدیرعامل بورس تهران توضیح داد که بر اساس بند ۵ ماده ۶ دستورالعمل اجرایی معاملات بورس تهران، این مرحله در ۱۵ دقیقه پایانی جلسه معاملاتی برگزار می‌شود و طی آن ورود سفارش و انجام معامله تنها با قیمت پایانی مجاز است. به گفته او، اجرای این فاز نیازمند تصویب مقررات جدید نیست و در چارچوب دستورالعمل‌های موجود انجام خواهد شد.