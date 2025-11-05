به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند با هشدار نسبت به تیراندازی در مراسم شادی و انتشار تصاویر سلاح در فضای مجازی، گفت: این اقدامات مصداق آشکار قانون‌گریزی است و با مرتکبان آن بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد.

رضا یعقوبی با اشاره به صراحت قانون در این زمینه، به طور مشخص به دو رفتار متداول هشدار داد و تأکید کرد: تیراندازی در عروسی‌ها و مراسم شادی به بهانه شادی، نه تنها خطری جدی برای حاضرین و عموم مردم ایجاد می‌کند، بلکه طبق قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود؛ همچنین انتشار عکس با سلاح در فضای مجازی، حتی به قصد شوخی یا خودنمایی، دارای وصف مجرمانه است.

وی اظهار داشت: براساس ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی، هرگونه تظاهر یا قدرت نمایی با سلاح و وسیله تهدید قرار دادن دیگری با سلاح، موجب حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق می‌شود و افزون بر آن در اینگونه جرائم، برای تعقیب مرتکب نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست.

دادستان عمومی و انقلاب زرند عنوان کرد: در مواردی که سلاح مورد استفاده فاقد مجوز باشد، متهم علاوه بر جرم قدرت‌نمایی، مطابق قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات نیز تحت تعقیب قرار می‌گیرد و سلاح‌های کشف‌شده توقیف می‌شود.