چهارمین اردوی تیم ملی قاریان نوجوان قرآن کریم (اُسوه)، از امروز چهاردهم تا ۱۶ آبان ماه در مجتمع فرهنگی نور شهر قم برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی بنیاد قرآنیان اُسوه، این اردوها در امتداد برنامههای غیرحضوری آموزشی و پرورشی، هفتگی و در قالب جلسات مجازیِ «آموزش قرائت»، «آموزش ترجمه و مفاهیم»، «حلقههای رشد و معرفت» و «طرح کتابخوانی»، برگزار میشود.
برنامههای ویژه معنوی و محتوایی اردوی چهارم، شامل اجرای برنامههای قرآنی در حرم مطهر حضرت معصومه (س) و مسجد جمکران، برگزاری کارگاه آموزش سواد رسانهای، دیدار با شخصیتهای قرآنی و مراسم قدردانی از برگزیدگان تیم ملی در بخشهای آموزشی، کتابخوانی، تحصیلی و مسابقهها خواهد بود.
راهبری حوزه پرورشی تیم ملی قرآنیان اسوه، برعهده حجج اسلام مجید صادقی (معاون پرورشی)، حسین صفاری و مهدی اخوان (مربی) است.
سعید رحمانی، علیاکبر کاظمی، سیدمحمد حسینیپور، سعید حاجیان، امیرحسین رحمتی و محمدامیر کسمائی هم عضو کمیته علمی و فنی و از مدرسان تیم ملی هستند.
تیم ملی قاریان نوجوان قرآن کریم «اُسوه» با ٣٢ عضو، زیرنظر بنیاد قرآنیان اُسوه و شورای عالی قرآن فعالیت میکند.
اسامی اعضای فعلی تیم ملی قاریان نوجوان قرآن کریم (اُسوه) شامل دو تیم عصر و نصر به شرح زیر است:
گروه عصر: صالح احمدی (مرکزی)، مهدی اکبری (قم)، علی ارجمندی (خراسان رضوی)، محمدجواد توکلی (اصفهان)، محمدحسین جمیاری (لرستان)، محمدرضا جعفرپور (تهران)، هادی سخندان (آذربایجان شرقی)، ابوالفضل عدالتخواه (بوشهر)، امیرحسین فلاح تفتی (یزد)، محمدطه کاظمی (بوشهر)، محمدامین کهن (خراسان رضوی)، میلاد کریمی احمدآبادی (یزد)، امیرحسین لندرانی (تهران)، سید علیرضا مولایی (اردبیل)، امیررضا مهرداد (قزوین) و محمدعارف میرجلیلی (یزد)
گروه نصر: سیدحامد باهوش (خراسان رضوی)، حسین خورشیدوند (لرستان)، محمدمهدی جعفری (قم)، امیرعلی خیری (تهران)، علی دولت آبادی (گلستان)، امیرحسین سرلک (تهران)، محمد احسان طیبعلی (قم)، طه عسگرنژاد (مازندران)، محمدحسین عظیمی (مازندران)، مهیار قاسمی (البرز)، صالح قدیمی (تهران)، امیرطه قهرمان پور و محمدحسین قهرمان پور (اردبیل)، علی هاشمی (بوشهر)، ابوالفضل هوشیار مقدم (خراسان جنوبی) و امیرعلی مهرداد (قزوین)