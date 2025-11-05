پخش زنده
مراسم افتتاحیه بیست و دومین دوره نظری هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی امروز در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر برگزار شد.
دوره نظری هیئت معارف جنگ در نوشهر
در این مراسم که مختص دانشجویان دانشگاههای افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار میشود دانشجویان طی دوره نظری ۱۰ روزه با عملکرد فرماندهان رزمندگان ارتش، سپاه و بسیج در دوران دفاع مقدس آشنا خواهند شد و تجارب گرانسنگ آن دوران را از طریق اساتید و پیشکسوتان به نسل جوان منتقل میکنند.
رییس دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر هم ضمن اشاره به تجربیات جنگ ۱۲ روزه اخیر تأکید کرد: دانشجویان با آموختههای خود از دوران دفاع مقدس توانستند در آن نبرد کوتاه، اما پرتحرک، همچنان ایستاده و محکم بایستند؛ دانشگاه تعطیل نشد و همه آماده برای دفاع بودند.
امیر دریادار دوم عرشه ابوطالب مطلبی افزود: برگزاری این دورهها برکات برجستهای دارد، بهطوری که نسل جوان امروز با اخلاق، حکمت و روحیه فرماندهان گذشته پیوند خواهد خورد و آماده خدمت به کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر، یکی از مراکز آموزش عالی نظامی در حوزه علوم دریایی است که دانشجویان را برای خدمت در نیروی دریایی تربیت میکند افزود: امروز با آغاز این دوره، بار دیگر تعهد ما به ارزشهای دفاع مقدس، انتقال تجربه و تقویت آمادگی نسلهای آینده به نمایش گذاشته میشود
