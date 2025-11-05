به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بوریراحمد ، استاد دانشگاه و فعال فرهنگی شهرستان مارگون، در جمع عزاداران فاطمی با تشریح ویژگی‌های شخصیتی حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: آن حضرت نقش مهمی در تربیت انسان های مؤمن و ولایت‌مدار داشتند.

موسی مدبر، افزود: حضرت زهرا (س) مظهر ایمان، صداقت و فداکاری است و شناخت شخصیت ایشان تنها شناخت یک چهره تاریخی نیست بلکه درک فلسفه عفاف، ولایت‌مداری و ایثار در عرصه زندگی انسانی است.

مدبر ادامه داد: در روزگاری که بخشی از ارزش‌ها مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند، بازگشت به سیره فاطمی یادآور راه درست انسانیت و عدالت الهی است و این سیره اگر در جامعه جاری شود، روح عزت و آزادگی در برابر ظلم و بی‌عدالتی را زنده نگاه می‌دارد.

وی در پایان تصریح کرد: حضرت فاطمه زهرا (س) نماد حق‌طلبی و ایستادگی در برابر انحراف از مسیر الهی است و سیره ایشان همواره راه هدایت جامعه مؤمنان را روشن می‌کند.