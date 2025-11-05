پخش زنده
سرشماری پاییزه پارک ملی و حیات وحش قمیشلو آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیطزیست استان اصفهان از آغاز طرح سرشماری و برآورد جمعیتی حیات وحش شاخص در ۱۱ منطقه مدیریت استان خبرداد.
حسین اکبری گفت: این سرشماری همانند سالهای گذشته و در چارچوب طرح ملی کشور، از امروز ۱۴ آبان ماه در استان آغاز و تا ابتدای بهمن ماه سال جاری ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه سرشماری هر سال با هدف بهروزرسانی پایگاه دادههای حیات وحش در مناطق مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست اجرا میشود، گفت: اهداف اصلی آن برآورد حداقل جمعیت گونههای شاخص استان مانند کَل و بز، قوچ و میش، آهو و جِبیر است.
اکبری ادامه داد: علاوه بر این، آخرین وضعیت زیستگاهها بررسی و عوامل تهدید انسانی و طبیعی شناسایی میشود و میزان زاد و ولد گونهها ثبت و نقاط ضعف و قوت هر منطقه مشخص می شود.
وی با تاکید بر اینکه تمرکز اصلی بر گونههای پستاندار علفخوار و طعمه مانند قوچ و میش، کل و بز، آهو و جبیر است، افزود: هرگونه مشاهده از گوشتخواران رأس زنجیره غذایی مانند گربهسانان و سگسانان، پرندگان شاخص یا خزندگان کمیاب هم ثبت، تصویربرداری و یادداشت میشود و گونههای در خطر انقراض هم توجه ویژهای دریافت میکنند.
معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیطزیست استان افزود: امسال برای نخستین بار پارک ملی کلاه قاضی به صورت آزمایشی با پهپاد تصویر برداری هوایی میشود تا برآورد جمعیت آهو از دو روش زمینی و هوایی مقایسه و دقت روشهای هوشمند سنجیده شود.
پارکهای ملی، پناهگاههای حیات وحش و مناطق حفاظتشده استان شامل قمیشلو، موته، کلاه قاضی، عباس آباد، کرکس، قمصر و برزوک، کهیاز، یخاب، خارو، کوه بزرگی، کلاته و دالانکوه ۱۱ منطقهای است که هر سال طرح سرشماری حیاتوحش شاخص در آنها اجرا میشود.