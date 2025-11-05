پخش زنده
امروز: -
از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ۲۰ هزار و ۶۱۶ درخواست مجوز از خراسان جنوبی در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان مهر، ۲۰ هزار و ۶۱۶ درخواست مجوز از استان در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده که از این تعداد ۱۴ هزار و ۵۳۸ مجوز در استان صادر شده است.
ذاکریان افزود: از ابتدای راهاندازی درگاه ملی مجوزهای کشور تاکنون بیش از ۱۴۲ هزار درخواست صدور مجوز از استان در درگاه ملی مجوزها به ثبت رسیده که برای بیش از ۱۱۲ هزار مجوز از طریق همین درگاه صادر شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال تا پایان مهر، ۲۰ هزار و ۶۱۶ درخواست صدور مجوز از استان در سامانه ثبت شده که از این تعداد ۱۴ هزار و ۵۳۸ مجوز صادر و مابقی در مراحل بررسی قرار دارد.
ذاکریان افزود: بیشترین تعداد درخواست مجوزها مربوط به شهرستان بیرجند بوده و پس از آن شهرستانهای قائنات و طبس در رتبههای دوم و سوم قرار دارند.
وی درخصوص تنوع مجوزهای صادر شده افزود: پروانههای کسب در بخش کشاورزی بیشترین سهم را داشتهاند و پس از آن، پروانه بهداشتی وسایل نقلیه حمل کالاهای بانظارت دامپزشکی و مجوز احداث نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک در رتبههای بعدی قرار دارند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تاکید کرد: استقبال مردم و سرمایهگذاران از بخش انرژیهای تجدیدپذیر در استان روندی رو به رشد دارد و این موضوع نشاندهنده توجه به ضرورت کاهش ناترازی انرژی و توسعه تولید انرژی پاک است.
ذاکریان گفت: درگاه ملی مجوزهای کشور، نقش مهمی در شفافیت اقتصادی، تسهیل فرآیند صدور مجوزها و کاهش مراجعات حضوری دارد و تلاش میشود از مسیر این درگاه روند خدماتدهی به متقاضیان در استان بیش از پیش بهبود یابد.