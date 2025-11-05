به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت معصومی بخشدار مرکزی باروق به همراه علی حبیبیان رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان و کارشناسان این اداره از محل احداث و همچنین کارگاه تولیدی گلیم‌بافی خدیجه سعیدپور، در روستای گل سلیمان‌آباد از توابع بخش مرکزی باروق بازدید کردند.



حجت معصومی در خصوص اهداف این بازدید گفت: در راستای اطاعت از منویات مقام معظم رهبری و اهداف دولت چهاردهم، بررسی موانع و مشکلات موجود و حمایت از تولید و اشتغال از این کارگاه تولیدی بازدید به‌عمل آمد.



بخشدار باروق گفت: خدیجه سعیدپور، بانوی کارآفرین باروقی اهل روستای گل سلیمان‌آباد با همت و تلاش خود توانسته با هنر صنایع‌دستی گام‌های محکمی در کارآفرینی برداشته و علاوه بر اینکه زمینه اشتغال برای ۱۶۰ نفر از زنان روستایی در این منطقه را فراهم کرده، خود نیز به یک صادر کننده محصولات تبدیل شود.