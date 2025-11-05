بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در آخرین روز کاری هفته جاری، میزبان عرضه‌های متنوعی از فرآورده‌های هیدروکربوری با هدف صادرات است؛ در این میان، بوتان و آیزوفید در صدر عرضه‌های صادراتی قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران، در روز چهاردهم آبان، ۲۰ هزار تن آیزوفید شرکت پالایش نفت تبریز، ۱۵ هزار تن گاز بوتان شرکت نفت ستاره خلیج فارس و ۱۰ هزار تن نرمال بوتان شرکت پالایش نفت اصفهان در رینگ بین‌الملل بورس انرژی برای صادرات عرضه می‌شوند.

در رینگ داخلی نیز ۳ هزار تن بنزین شرکت پتروشیمی ایلام از مهم‌ترین عرضه‌های حجمی این روز خواهد بود.

ارزش ۸.۲ هزار میلیارد ریالی معاملات روز گذشته بورس انرژی

ارزش کل معاملات بورس انرژی ایران در روز سیزدهم آبان به ۸ هزار و ۱۷۵ میلیارد ریال رسید.

از این میزان، رینگ داخلی بازار فیزیکی با سهم ۸۵ درصدی بیشترین نقش را داشت، در حالی که رینگ بین‌الملل سهمی ۲ درصدی، بازار برق سهمی ۱۲ درصدی و ابزار‌های مالی نیز یک درصد از کل ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

فروش کامل رافینت صادراتی شیمی بافت در رینگ بین‌الملل

در جریان معاملات روز سیزدهم آبان، شرکت شیمی بافت ۵۰۰ تن رافینت صادراتی را با قیمت پایه ۴۳۸ دلار به ازای هر تن در رینگ بین‌الملل عرضه کرد.

برای این محصول به میزان کل حجم عرضه، تقاضا ثبت شد و تمامی ۵۰۰ تن در قیمت پایه به فروش رفت.

ارزش این معامله ۱۵۸ میلیارد ریال بود و تنها معامله ثبت‌شده در تابلوی بین‌الملل در آن روز محسوب می‌شود.

صدرنشینی پالایش نفت اصفهان در معاملات رینگ داخلی

بر اساس داده‌های معاملاتی، در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در روز سیزدهم آبان ۱۹ هزار و ۷۴۲ تن انواع محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی معامله شد که ارزشی ۶ هزار و ۹۷۰ میلیارد ریالی را رقم زد.

در این میان، شرکت پالایش نفت اصفهان با عرضه ۴ هزار تن آیزوریسایکل و ثبت تقاضای بیش از ۱۴ هزار تن، حجم عرضه خود را به ۶ هزار تن افزایش داد.

این محصول در نهایت با میانگین رقابت قیمتی ۲.۶ درصد و قیمت نهایی ۳۷۲ هزار و ۳۴۶ ریال به فروش رفت و ارزشی بالغ بر ۲ هزار و ۲۳۴ میلیارد ریال ایجاد کرد.

در رینگ ابزار‌های مالی چه گذشت؟

مجموع ارزش ریالی مربوط به ابزار‌های مالی به ۵۸ میلیارد و ۹۸۲ میلیون ریال در سیزدهم آبان رسید. این ارزش مربوط به معاملات ثبت شده در بازار اوراق بهادار و بازار مشتقه در بورس انرژی ایران بود.

تابلو صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بازار اوراق بهادار میزبان دادوستد ۲ میلیون و ۶۵۱ هزار و ۸۵۵ واحد صندوق سینرژی بود، این دادوستد مجموع ارزشی معادل ۵۷.۹ میلیارد ریال را رقم زد.

معامله ۳۲ هزار ورقه گواهی صرفه جویی برق عادی۰۴۱۲ در تابلو گواهی صرفه‌جویی انرژی در بازار اوراق بهادار نیز به ثبت مجموع ارزشی معادل ۵۴۱ میلیون ریال انجامید.

همچنین تابلو اوراق سلف موازی استاندارد در بازار مشتقه نیز در این روز میزبان دادوستد یک قرارداد سلف موازی برق گیلان۰۶۱ بود، این معامله به ثبت مجموع ارزشی معادل ۵۶۸ میلیون ریال انجامید.