به گزارش



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیرکل گمرک لرستان گفت: در شش‌ماهه نخست امسال، ۷۷ هزار تن کالا به ارزش ۶۱ میلیون دلار از گمرک لرستان صادر شده است.

حسن حسینی افزود: این کالا‌ها شامل ۳۰ قلم بوده که به ۲۰ کشور دنیا صادر شده‌اند.





مدیرکل گمرک لرستان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه مهم‌ترین کالا‌هایی که از لرستان صادر شده شامل هیدروکربن سنگین و سبک، شیرخشک صنعتی، پلی‌اتیلن سبک‌وسنگین، ورق‌های فولادی بوده است، افزود: کشور‌های مهم صادراتی ما نیز شامل عراق، ترکیه، فدراسیون روسیه، افغانستان و پاکستان بوده‌اند.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه یکی از راه‌های توسعه استان مناطق ویژه اقتصادی هستند، افزود: کالا و خدمات و تولید بدون اخذ مدارک گمرکی و معاف از مالیات ارزش افزوده وارد مناطق ویژه می‌شود و مناطق ویژه اقتصادی می‌توانند نقش و جایگاه ویژه‌ای در اقتصادی استان داشته باشند.





مدیرکل گمرک لرستان با بیان اینکه هم اکنون منطقه ویژه اقتصادی ازنا فعال است، گفت: به‌زودی هم منطقه ویژه اقتصادی بروجرد راه‌اندازی می‌شود.





حسینی، تصریح کرد: گمرک در مبادی و خروجی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همچنین در مبادی و خروجی رسمی مستقر است.