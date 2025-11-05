پخش زنده
بیش از 600 نیروی کار خارجی غیرمجاز در کارگاههای سیستان و بلوچستان از ابتدای سال تاکنون شناسایی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت: از هزار و 474 مورد بازرسی در هفت ماه گذشته سال جاری، 686 نیروی کار خارجی شناسایی و ۱۲۸ نفر نیروی کار ایرانی جایگزین این افراد شدند.
الله نظر شه بخش اظهار کرد: ۶۱ گشت مشترک برای شناسایی شاغلان خارجی غیرمجاز در کارگاههای سیستان و بلوچستان انجام شد که این شاخص نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد رشد داشته است.
وی افزود: در نتیجه این اقدامات ۳۲ کارفرمای متخلف نیز به مراجع قضایی معرفی شدند که نسبت به سال گذشته دو برابر شده و رشد ۱۰۰ درصدی را نشان میدهد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان بیان کرد: تقویت اشتغال نیروهای بومی، صیانت از فرصتهای شغلی موجود و برخورد با اشتغال نیروی کار خارجی غیرمجاز از اولویتهای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و تداوم این رویکرد در سال جاری با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.