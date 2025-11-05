فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری از دستگیری ۷ سارق و یک مالخر و انهدام باند سرقت سیم و کابل برق در شهرکرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،سردار حسین امجدیان گفت: با وقوع سرقت‌های متعدد سیم و کابل برق در استان، رسیدگی ویژه به این پرونده در دستور کار اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری افزود: با انجام تحقیقات گسترده پلیسی و بررسی اطلاعات جمع‌آوری شده از صحنه‌های سرقت، مشخصات ۷ سارق و یک مالخر شناسایی شد. پس از هماهنگی قضائی، این افراد در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و برای بررسی‌های بیشتر به پلیس آگاهی منتقل شدند.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اعتراف متهمان به ۸۰ فقره سرقت گفت: از مخفیگاه سارقان تعداد قابل توجهی وسایل برقی و ابزارآلات مسروقه و همچنین ۲ دستگاه خودرو توقیف شد. کارشناسان ارزش این اموال را بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

سردار امجدیان تاکید کرد: پلیس برخورد با سارقان را با جدیت دنبال می‌کند و متهمان پس از تشکیل پرونده برای گذراندن مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.