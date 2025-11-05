پخش زنده
در سومین جلسه کمیته نظارت و پایش بانکهای عامل استان ایلام، بر لزوم همکاری بیشتربانکها در پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و طرحهای اشتغالزایی تأکیدشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام، گفت: بانکها و مؤسسات مالی باید در مسیر پرداخت تسهیلات تکلیفی با دقت، سرعت و همراهی بیشتری عمل کنند؛ تا ضمن حمایت از معیشت مردم، زمینه ایجاد اشتغال پایدار و رونق تولید فراهم شود.
سجاد غلامی افزود: منابع مالی و سرمایههای بانکی باید در مسیر توسعه استان بهکار گرفته شود و کمیته نظارت؛ با همکاری دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی، عملکرد بانکها را بهصورت منظم ارزیابی کند و به این ترتیب از بانکهای برتر تقدیر شود.
امیریمقدم، معاون دادستان ایلام نیز در این جلسه با اعلام حمایت دستگاه قضایی از روند نظارت بر بانکها گفت: دادستانی با رویکردی حمایتی؛ از بانکهایی که در مسیر اجرای قانون و خدمت به مردم گام برمیدارند پشتیبانی میکند و در برابر تعلل احتمالی نیز براساس ضوابط قانونی اقدام خواهد کرد.