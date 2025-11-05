پخش زنده
سفر معتمدیان به شهرستان بهارستان؛برای بررسی پروژهها و برگزاری جلسه شورای توسعه استان است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قشقاوی نماینده مردم رباطکریم ،بهارستان و شهر پرند در مجلس شورای اسلامی از سفر دکتر معتمدیان، استاندار محترم تهران به شهرستان بهارستان در روز پنجشنبه خبر داد.
وی گفت: در جریان این سفر، استاندار تهران ضمن بازدید از پروژههای مهم شهرستان بهارستان، ریاست جلسه شورای توسعه استان تهران را نیز بر عهده خواهد داشت.
این جلسه با میزبانی آقای شرفی، سرپرست فرمانداری بهارستان و با حضور مدیران کل استان تهران و مسئولان محلی برگزار میشود.
در این نشست، ضمن بررسی پروژههای در دست اجرا، تصمیمات و مصوبات مهمی در راستای توسعه شهرستان بهارستان اتخاذ خواهد شد.