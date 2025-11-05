به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ ۱۳ آبان برای این نسل، نه فقط روزی تاریخی که یادآور تسخیر لانه جاسوسی یا اعتراض دانش‌آموزان در ۵۷ است، بلکه فرصتی برای بازتعریف مفهوم «ایستادگی» در زمانه‌ای که نبرد‌ها شکل دیگری یافته‌اند.

این روز تاریخی نشانگر ایستادگی نوجوانان دانش‌آموز مقابل ظلمی است که مردم را به ستوه آورده بود و آنها همپای قشر‌های مختلف مردم فریاد استکبارستیزی سردادند تا خلق حماسه حضور آنها طی سال‌های مختلف الگویی برای همسالانشان باشد.

سیزدهم آبان ماه روز بزرگ و حماسه ساز، روزی که یادآور طنین فریاد‌های آزادی‌خواهی و عدالت‌گستری و ظلم‌ستیزی بت‌شکن زمان خمینی کبیر، علیه استکبار و استبداد جهانی است، روز بازخوانی تاریخ که نمادی از ایستادگی و آزادی است.