به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد، مدیر آموزش و پرورش گچساران گفت: با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ۳۰۰ دانش آموز گچسارانی به سرزمین نور؛ مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

مرضیه قنواتیان افزود: این کاروان شامل دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان است که به مدت سه روز از مناطق عملیاتی جنوب غرب کشور بازدید می‌کنند.

جانشین ناحیه مفاومت بسیج گچساران هم گفت: در هر اتوبوس یک راوی دفاع مفدس برای بیان رشادت‌های دانش آموزان حضور دارد.

سرهنگ مسعود نوری افزود: در این سه روز برنامه‌های فرهنگی نیز برای دانش آموزان اجرا می شود.