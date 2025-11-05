پخش زنده
نخستین کاروان دانش آموزی راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور عزیمت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد، مدیر آموزش و پرورش گچساران گفت: با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ۳۰۰ دانش آموز گچسارانی به سرزمین نور؛ مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.
مرضیه قنواتیان افزود: این کاروان شامل دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان است که به مدت سه روز از مناطق عملیاتی جنوب غرب کشور بازدید میکنند.
جانشین ناحیه مفاومت بسیج گچساران هم گفت: در هر اتوبوس یک راوی دفاع مفدس برای بیان رشادتهای دانش آموزان حضور دارد.
سرهنگ مسعود نوری افزود: در این سه روز برنامههای فرهنگی نیز برای دانش آموزان اجرا می شود.