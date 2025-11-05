به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ هستی اسم‌خانی و غزاله الیانی دو جودوکار نونهال زنجانی، به دلیل عملکرد مطلوب خود در رقابت‌های المپیاد استعداد‌های برتر کشور به اردوی آماده سازی تیم ملی جودو نونهالان دعوت شدند.

این دو ورزشکار آینده ساز باعملکرد درخشان خود در مسابقات استعداد‌های برتر کشور توانستند نظر کادر فنی تیم ملی را به خود جلب کنند و در فهرست نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی قرار گیرند.

هیات جودو استان زنجان اعلام کرد حمایت از ورزشکاران مستعد در رده‌های پایه از اولویت‌های اصلی هیات جودو است و ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک شاهد درخشش و افتخار آفرینی بیشتر جودوکاران زنجانی در میادین ملی و بین‌المللی خواهیم بود.