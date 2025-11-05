سرپرست فرمانداری میبد: آلودگی هوا، کاهش تولید، مدیریت پسماند و افزایش آگاهی عمومی، مهم‌ترین اولویت‌های شورای مخاطرات زیست‌محیطی این شهرستان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سیدمهدی طباطبائی در نشست شورای مخاطرات زیست‌محیطی و تغییر اقلیم میبد، با اشاره به شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آبی شهرستان، بر نگاه علمی و آینده‌نگر در مدیریت ریسک‌های محیط زیستی تاکید کرد.

وی افزود: استفاده از ظرفیت علمی اساتید و پژوهشگران دانشگاهی در تصمیم‌سازی‌های مرتبط با محیط زیست ضروری است و نتایج مطالعات و تحقیقات باید در قالب طرح‌های اجرایی در سطح شهرستان به‌کار گرفته شود.

طباطبائی همچنین خواستار تداوم جلسات شورا به‌صورت منظم و پیگیری مصوبات قبلی شد.

در این نشست، علی فتح‌زاده مشاور امور محیط زیست فرمانداری و عضو شورا، گزارشی از عملکرد سه‌ساله شورا ارائه و چالش‌های محیط‌زیستی شهرستان را تشریح کرد.

در ادامه نیز گزارشی از وضعیت فضای سبز شهری میبد مطرح و بر ضرورت مراقبت، آبیاری منظم و نگهداشت فضای سبز موجود تاکید شد.

همچنین تعدادی از پیشنهاد‌های پژوهشی واصله در حوزه محیط زیست در این نشست بررسی و تصویب شد.