آغاز کنفرانس بینالمللی برنامهریزی و مدیریت شهری در مشهد
یازدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بینالمللی مدیریت و برنامهریزی شهری امروز، چهارشنبه در مشهد آغاز بهکار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، دبیر کنفرانس بینالمللی برنامهریزی ومدیریت شهری در مراسم آغاز به کار آن در دانشگاه فردوسی گفت: از سال ۱۳۸۵ این کنفرانس با همکاری شهرداری و شورای شهر مشهد و دانشگاه فردوسی آغاز و تاکنون ۱۰ دوره آن برگزار شده است.
هادی اعظمی افزود: محور اصلی این کنفرانس، «حکمروایی محلی و نظام برنامهریزی و مدیریت شهری؛ فرصتها و چالش ها» است.
وی اضافه کرد: ۶۶۶ مقاله از سراسر کشور به دبیرخانه کنفرانس ارسال و از این تعداد، ۳۸۰ مورد برای ارائه در کنفرانس توسط کمیته علمی پذیرش شد.
دبیر کنفرانس اظهار کرد: از این تعداد ۵۹ مقاله به صورت سخنرانی و ۶۳ مورد دیگر به صورت پوستر و مابقی در قالب چاپ چکیده و کتابچه کنفرانس ارائه میشود.
اعظمی افزود: در دو روز برگزاری این کنفرانس، چهار کارگاه تخصصی آسیبشناسی جایگاه پارلمانهای محلی در نظام تصمیمگیری کشور، مدیریت شورایی و نظام درآمد پایدار، چشمانداز آینده کلانشهر مشهد و انتقال تجربه برگزار میشود.
ضرورت توجه به مفاهیم حقوقی در مدیریت شهری و حکمرانی محلی
رئیس دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این همایش اظهار کرد: جدیدترین نظریات و راهبردها در حوزههای مختلف شهری در این همایش ارائه میشود.
عبدالرضا جوان جعفری افزود: مدیریت شهری و حکمرانی محلی بدون توجه به برخی مفاهیم حقوقی نظیر حقوق شهروندی کارایی ندارد و همه نظریات وقتی ارزش پیدا میکند که در قالب قوانین عملیاتی شود.
وی اضافه کرد: پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی یک پیوست ضروری برای محیط زندگی است و مدیریت شهری باید ایمن سازی این محیط را انجام دهد.
رئیس دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: همچنین شهر باید به گونهای طراحی شود که زمینه مشارکت شهروندان در تصمیمگیریها فراهم شود.
