مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان گفت: امسال ۶۱۳ مورد استعلام زیست‌محیطی از سوی دستگاه‌های اجرایی و متقاضیان صدور مجوز انجام شده که از این تعداد، ۴۲۹ مورد با استقرار واحد‌ها موافقت و ۱۰۱ مورد نیز با استقرار آنها مخالفت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سیدرضا موسوی مشکینی گفت: در محیط زیست ما به عنوان دستگاه ناظر عمل می‌کنیم و برخلاف برخی دستگاه‌ها، مأموریت خدمت‌رسانی مستقیم نداریم. در فرآیند صدور مجوز‌های کسب‌وکار، ما دستگاه استعلام‌شونده هستیم و صدور مجوز اصلی در دستگاه‌هایی همچون جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای انجام می‌شود.

وی افزود: بر اساس ماده ۱۱ قانون هوای پاک، در صدور مجوز‌های توسعه، احداث یا جابجایی واحدها، رعایت ضوابط زیست‌محیطی الزامی است. به همین دلیل، پیش از صدور هرگونه مجوز، استعلام لازم از محیط زیست انجام می‌شود و ما در چارچوب قوانین و مقررات، بررسی‌های لازم را انجام داده و در نهایت با صدور مجوز مربوطه موافقت یا مخالفت می‌کنیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان با بیان اینکه امسال تاکنون ۶۱۳ مورد استعلام از محیط زیست انجام شده است گفت: این استعلام‌ها معمولاً در دو مرحله انجام می‌شوند: مرحله استقرار و مرحله بهره‌برداری. در مرحله استقرار بررسی می‌شود که آیا واحد مورد نظر می‌تواند در محل پیشنهادی فعالیت کند یا خیر، و در مرحله بهره‌برداری میزان رعایت الزامات زیست‌محیطی توسط آن واحد ارزیابی می‌شود.

وی ادامه داد: در مرحله استقرار، ۴۲۹ مورد موافقت و ۱۰۱ مورد مخالفت صادر شده است. همچنین در مرحله بهره‌برداری، ۶۵ مورد موافقت و ۱۸ مورد مخالفت با بهره‌برداری واحد‌ها داشته‌ایم.

موسوی‌مشکینی گفت: در مورد واحد‌های با سطح آلایندگی پایین یا آنهایی که در شهرک‌های صنعتی مستقر می‌شوند، فرآیند صدور مجوز ممکن است در یک مرحله انجام شود، چرا که در شهرک‌ها زون‌بندی و شرایط زیست‌محیطی از پیش مشخص است.

وی با اشاره به نقش کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک گفت: بر اساس قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶، اگر محیط زیست با فعالیت یک واحد مخالفت کند، موضوع در کمیسیون ماده ۱۱ مطرح می‌شود تا مجدداً بررسی شود. این کمیسیون پیش از این به‌صورت رسمی در قانون پیش‌بینی نشده بود، اما اکنون جایگاه قانونی دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان افزود: در این کمیسیون که ریاست آن بر عهده معاون استاندار است، نمایندگانی از ادارات استاندارد، جهاد کشاورزی، صنعت، بازرسی استان و محیط زیست حضور دارند و دبیرخانه آن در اداره‌کل حفاظت محیط زیست مستقر است. تصمیم‌گیری نهایی درباره پرونده‌های مورد اختلاف در این کمیسیون انجام می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت این سازوکار قانونی افزود: در صورتی که واحدی به دلایل زیست‌محیطی با مخالفت مواجه شود، متقاضی یا مرجع صدور مجوز می‌تواند درخواست طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۱ را ارائه دهد. در این کمیسیون با بررسی دقیق و کارشناسی، تصمیم نهایی اتخاذ می‌شود.

موسوی‌مشکینی در پایان گفت: در حال حاضر رویکرد کمیسیون ماده ۱۱ در استان زنجان بسیار منطقی و معقول است و با حضور معاون استاندار، تصمیم متوازن و منطبق با ملاحظات زیست‌محیطی اتخاذ می‌شود. خوشبختانه در این کمیسیون، وجه زیست‌محیطی موضوع بر سایر ملاحظات غلبه دارد.