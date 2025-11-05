پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری در حاشیه بازدید از واحدهای سورتینگ با اشاره به آغاز فصل برداشت مرکبات، گفت: پیشبینی میشود امسال ۵۰۰ هزار تن مرکبات در شهرستان ساری تولید شود.
علوی افزود: ظرفیتها و موانع موجود در مسیر صادرات مرکبات به کشورهای هدف از جمله روسیه، کشورهای حوزه خلیج فارس و آسیای بحث و بررسی شد.
وی با تأکید بر نقش توسعه زیرساختهای فرآوری در رونق صادرات افزود: در حال حاضر ۶۳ واحد سورتینگ فعال در شهرستان ساری مشغول فعالیت هستند و با توسعه امکانات بستهبندی، سردخانهای و حملونقل یخچالی، زمینه برای افزایش صادرات در سالهای آینده بیش از پیش فراهم میشود.
مدیر جهاد کشاورزی ساری همچنین حمایت از بخش خصوصی را از اولویتهای این مدیریت دانست و تصریح کرد: یکی از محورهای اصلی برنامه جهاد کشاورزی، حمایت از سرمایهگذاران در حوزه بستهبندی استاندارد، بازاریابی بینالمللی و صادرات محصولات با برند ملی ایران است تا مرکبات مازندران جایگاه خود را در بازارهای جهانی تثبیت کند.