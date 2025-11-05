\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0642\u0632\u0648\u06cc\u0646\u060c\u00a0\u0645\u0631\u06cc\u0645 \u0628\u0647\u0631\u0648\u0632\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u0634\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0647 \u0622\u062e\u0631\u06cc\u0646 \u0646\u0642\u0634\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u067e\u06cc\u0634\u200c\u06cc\u0627\u0628\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u0637\u06cc \u0686\u0646\u062f \u0631\u0648\u0632 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u062c\u0648\u06cc \u062f\u0631 \u0633\u0637\u062d \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0646\u0633\u0628\u062a\u0627\u064b \u067e\u0627\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0628\u0648\u062f \u0648 \u0634\u0627\u0647\u062f \u0622\u0633\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0635\u0627\u0641 \u0648 \u0622\u0641\u062a\u0627\u0628\u06cc \u0647\u0633\u062a\u06cc\u0645.\n\u00a0\n\u0648\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062f\u062a \u0631\u0648\u0646\u062f \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u0646\u0633\u0628\u06cc \u062f\u0645\u0627 \u067e\u06cc\u0634\u200c\u0628\u06cc\u0646\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f \u0648 \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u0633\u06a9\u0648\u0646 \u0646\u0633\u0628\u06cc \u062c\u0648 \u0648 \u0646\u0628\u0648\u062f \u0648\u0632\u0634 \u0628\u0627\u062f \u0642\u0627\u0628\u0644 \u062a\u0648\u062c\u0647\u060c \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0635\u0646\u0639\u062a\u06cc \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u063a\u0644\u0638\u062a \u0622\u0644\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u06a9\u0627\u0647\u0634 \u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a \u0647\u0648\u0627 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u062e\u06cc \u0633\u0627\u0639\u0627\u062a \u0648\u062c\u0648\u062f \u062f\u0627\u0631\u062f.