مرحله دوم لیگ جوانان کشور این هفته در خانه بسکتبال مجموعه ورزشی شهید علیدخت بجنورد برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ تیم خانه بسکتبال شیروان، تنها نماینده استان در گروه 'E این مسابقات میزبان تیمهای پاسارگاد تهران، آویژه صنعت مشهد و پایش پارت شاهرود است.
به دلیل نداشتن امکانات برگزاری مسابقات (اسکوربورد و تجهیزات جانبی) در شیروان، این رویداد در خانه بسکتبال مجموعه ورزشی شهید علیدخت بجنورد برگزار خواهد شد.
برنامه مسابقات روز چهارشنبه ۱۴ آبان:
ساعت ۱۵ آویژه صنعت مشهد-پاسارگاد تهران
ساعت ۱۷ خانه بسکتبال شیروان-پایش پارت شاهرود
برنامه مسابقات روز پنجشنبه ۱۵ آبان:
ساعت ۱۵ پاسارگاد تهران- پایش پارت شاهرود
ساعت ۱۷ خانه بسکتبال شیروان-اویژه صنعت مشهد
برنامه مسابقات روز جمعه ۱۶ آبان:
ساعت ۱۴ پایشپارتشاهرود-آویژه صنعت مشهد
ساعت۱۶ خانه بسکتبال شیروان - پاسارگاد تهران