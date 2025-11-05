به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ تیم خانه بسکتبال شیروان، تنها نماینده استان در گروه 'E این مسابقات میزبان تیم‌های پاسارگاد تهران، آویژه صنعت مشهد و پایش پارت شاهرود است.

به دلیل نداشتن امکانات برگزاری مسابقات (اسکوربورد و تجهیزات جانبی) در شیروان، این رویداد در خانه بسکتبال مجموعه ورزشی شهید علیدخت بجنورد برگزار خواهد شد.

برنامه مسابقات روز چهارشنبه ۱۴ آبان:

ساعت ۱۵ آویژه صنعت مشهد-پاسارگاد تهران

ساعت ۱۷ خانه بسکتبال شیروان-پایش پارت شاهرود

برنامه مسابقات روز پنج‌شنبه ۱۵ آبان:

ساعت ۱۵ پاسارگاد تهران- پایش پارت شاهرود

ساعت ۱۷ خانه بسکتبال شیروان-اویژه صنعت مشهد

برنامه مسابقات روز جمعه ۱۶ آبان:

ساعت ۱۴ پایش‌پارت‌شاهرود-آویژه صنعت مشهد

ساعت۱۶ خانه بسکتبال شیروان - پاسارگاد تهران