به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست بهاباد گفت: با تلاش مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بهاباد و همکاری پلیس اطلاعات شهرستان، سه نفر از شکارچیان غیرمجاز حیات‌وحش شناسایی و دستگیر شدند.

شکوهی افزود: در این عملیات، دو قبضه اسلحه شکاری به همراه لاشه دو راس قوچ وحشی کشف و ضبط شد و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

شکوهی ضمن تقدیر از همکاری پلیس اطلاعات شهرستان بهاباد، بر برخورد قاطع با متخلفان حوزه شکار و صید تأکید کرد و گفت: حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش نیازمند مشارکت مردم و همکاری همه دستگاه‌ها است. وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه‌های گزارش‌دهی به محیط زیست اطلاع دهند.