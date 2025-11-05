به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بهزاد نصیری در خصوص گفت: در حالی‌که در بسیاری از بخش‌ها با مدیریت صیانتی و اجرای دقیق قوانین و مقررات تخصیص سوخت، روند مصرف کاهشی است، حمایت از تولید در بخش کشاورزی همچنان از اولویت‌های اصلی سوخت‌رسانان استان به‌شمار می‌رود.

نصیری با تأکید بر اجرای دقیق ضوابط تخصیص سهمیه از طریق سامانه سدف افزود: تمامی درخواست‌های تخصیص سهمیه نفت‌گاز صرفاً پس از ارائه و بارگذاری مستندات معتبر در سامانه بررسی و تأیید می‌شود. بر همین اساس، در هفت‌ماهه نخست امسال بیش از هشت میلیون لیتر نفت‌گاز بیش از مدت مشابه سال گذشته به کشاورزان استان تحویل شده است.

وی ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان تأییدکننده در سامانه سدف، تصریح کرد: افزایش مصرف در این بخش عمدتاً ناشی از توسعه واحد‌های گلخانه‌ای، استفاده گسترده‌تر از تجهیزات و فناوری‌های نوین و رشد فعالیت‌های تولیدی در حوزه کشاورزی است.

مدیر منطقه همدان در پایان تصریح کرد: تأمین به‌موقع سوخت بخش کشاورزی، از اولویت‌های راهبردی منطقه همدان است و امنیت غذایی شهروندان و رضایتمندی تولیدکنندگان به‌عنوان رسالت اصلی سوخت‌رسانان استان با جدیت دنبال می‌شود.