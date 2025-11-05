پخش زنده
رقابتهای کشتی ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۷ تا ۳۰ آبان در ریاض عربستان برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این مسابقات در ۶ وزن المپیکی برگزار میشود که برنامه آن به وقت ایران به شرح زیر است:
سه شنبه ۲۷ آبان:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۶:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۲۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق
چهارشنبه ۲۸ آبان:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۶:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق
پنج شنبه ۲۹ آبان:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۶:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷ و ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۹ تا ۲۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق
جمعه ۳۰ آبان:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۷۴، ۸۶، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۶ تا ۱۸: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق