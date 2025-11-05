به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این مسابقات در ۶ وزن المپیکی برگزار می‌شود که برنامه آن به وقت ایران به شرح زیر است:

سه شنبه ۲۷ آبان:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۶:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۸ تا ۲۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق

چهارشنبه ۲۸ آبان:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۶:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق

پنج شنبه ۲۹ آبان:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۶:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷ و ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۹ تا ۲۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق

جمعه ۳۰ آبان:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۷۴، ۸۶، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۶ تا ۱۸: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق