جلوه هایی از حماسه دارالارشاد در قاب تصویر

راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی»، با شعار «متحد و استوار، مقابل استکبار»، با حضور دانش‌آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم در اردبیل برگزار شد.