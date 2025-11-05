پخش زنده
با گذشت ۲۲ سال از زلزله بم ،مردم در گرفتن وام و دسته چک از بانکهای مختلف به مشکل برخورد می کنند وبانکها علت آن را معوقات وام زلزله می دانند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،ترابی نیا دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان کرمان می گوید: با هماهنگی هایی که اخیرا صورت گرفته مقرر شد مردم درشهرستان بم در اخذ وام وتسهیلات دچار مشکل نشوند وبانکها مشکلی ایجاد ننمایند.
وی افزود: مجموع این وامها در تضمین دولت است وجای نگرانی نیست، برای تسهیلات غیر حضوری هم شورای تامین استان به زودی مصوبهای برای این رفع مشکل در نظر میگیرد و مردم بم نباید مشکلی داشته باشند.