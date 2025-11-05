پیگیری یک مصوبه پس از ۲۲ سال

با گذشت ۲۲ سال از زلزله بم ،مردم در گرفتن وام و دسته چک از بانک‌های مختلف به مشکل برخورد می کنند وبانکها علت آن را معوقات وام زلزله می دانند.