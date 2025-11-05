پخش زنده
سازمان همکاری اسلامی با محکوم کردن لایحه اشغالگران برای اعدام زندانیان فلسطینی، این اقدام را نقض اصول بینالملل بشردوستانه عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از تقریب، سازمان همکاری اسلامی با صدور بیانیهای، قانون پیشنهادی کنست رژیم صهیونیستی با هدف اعدام زندانیان فلسطینی را به شدت محکوم کرد.
این سازمان چنین قوانین تبعیضآمیزی را نقض اصول حقوق بینالملل بشردوستانه، از جمله مفاد کنوانسیونهای ژنو دربارۀ رفتار با اسرای جنگی و همچنین قطعنامههای مربوط سازمان ملل متحد دانست.
سازمان همکاری اسلامی از جامعه بینالمللی خواست تا به تعهدات خود برای توقف همۀ تخلفات اشغالگران رژیم صهیونیستی عمل کند و اقدامات حفاظتی بینالمللی برای مردم فلسطین را گسترش دهد.
رسانههای عبری اعلام کردند: کمیته امنیت داخلی کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) روز دوشنبه لایحهای را به تصویب رساند که امکان صدور و اجرای حکم اعدام علیه اسرای فلسطینی را فراهم میکند.