به‌منظور گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای والامقام اقتدار ایران اسلامی، مسابقات تیراندازی کارکنان شرکت پتروشیمی گچساران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس هیئت تیراندازی گچساران گفت: رقابت‌های تیراندازی با حضور گسترده کارکنان واحد‌های مختلف شرکت و با مشارکت بیش از هشتاد نفر از ورزشکاران در سالن هیأت تیراندازی شهرستان گچساران برگزار شد.

مهرداد گرانمایه، هدف از برگزاری این مسابقات را ایجاد نشاط سازمانی، ارتقای روحیه همدلی و ترویج فرهنگ ورزش در میان کارکنان صنعت پتروشیمی عنوان کرد.

گرانمایه ادامه داد: نفرات برتر برای حضور در مسابقات کشوری شرکت‌های پتروشیمی که آذرماه سال جاری در شیراز برگزار می‌شود، اعزام می شوند.