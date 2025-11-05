مسابقات تیر اندازی تفنگ بادی در گچساران
بهمنظور گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام اقتدار ایران اسلامی، مسابقات تیراندازی کارکنان شرکت پتروشیمی گچساران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس هیئت تیراندازی گچساران گفت: رقابتهای تیراندازی با حضور گسترده کارکنان واحدهای مختلف شرکت و با مشارکت بیش از هشتاد نفر از ورزشکاران در سالن هیأت تیراندازی شهرستان گچساران برگزار شد.
مهرداد گرانمایه، هدف از برگزاری این مسابقات را ایجاد نشاط سازمانی، ارتقای روحیه همدلی و ترویج فرهنگ ورزش در میان کارکنان صنعت پتروشیمی عنوان کرد.
گرانمایه ادامه داد: نفرات برتر برای حضور در مسابقات کشوری شرکتهای پتروشیمی که آذرماه سال جاری در شیراز برگزار میشود، اعزام می شوند.
رئیس هیات تیراندازی گچساران افزود: ۱- یاسر نظری ۲- رضا خادمی ۳- علی شکوهی ۴- سامان باقریزاده ۵- بهنام قانع ۶- نوید ظفری ۷- پارسا ساریخانی ۸- احسان رضوانی اصل ۹- ساسان حسین زاده ۱۰- میثم مرادنژاد به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.