براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۱۳ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز _چهارشنبه چهاردهم آبان_ منتهی به ساعت ۰۸:۰۰ در شهرهای اهواز ۱۷۷، بهبهان ۱۵۸، خرمشهر ۱۵۴، دشت آزادگان ۱۷۸، شادگان ۱۵۸، شوشتر ۱۷۲ و کارون ۱۵۱ میکروگرم بر مترمکعب رسیده است و این شهرها در وضعیت «قرمز» یعنی «ناسالم» قرار دارند.
شاخص آلودگی هوا در شهرهای آبادان ۱۰۹، آغاجری ۱۳۴، اندیمشک ۱۳۲، دزفول ۱۱۶، ملاثانی ۱۳۵ و هویزه ۱۴۹ میکروگرم بر مترمکعب بوده است و همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارند.
در مقابل، وضعیت هوا در شهرهای امیدیه، اندیکا، ایذه، دهدز، رامهرمز، شوش، لالی، ماهشهر، هفتکل و هندیجان قابل قبول ارزیابی شده است.
مسجدسلیمان تنها شهر استان خوزستان با هوای پاک است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.