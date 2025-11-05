به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرمانده انتظامی داورزن گفت: ماموران انتظامی ایستگاه بازرسی شهید صبوری حین کنترل خودرو‌های عبوری در جاده اصلی مسیر داورزن - مشهد به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

غلامحسین بلالی با اشاره به اینکه در بازرسی از این اتوبوس هزار و ۹۲۰ قلم دارو خارجی بدون مجوز کشف شد، افزود: برابر اعلام کارشناسان ارزش این محموله هفت میلیارد ریال برآورد شده است.

وی تصریح کرد: این دستگاه خودرو توقیف و یک متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع شد.

مرکز شهرستان ۲۱ هزار نفری داورزن در ۳۱۰ کیلومتری غرب مشهد قرار دارد.