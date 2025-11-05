به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ پیام تسلیت استاندار گلستان در پی درگذشت مرحوم صابر کاظمی، به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیمإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

با تأسف عمیق، درگذشت صابر کاظمی را به خانواده محترم ایشان، جامعه ورزش کشور و مردم استان گلستان تسلیت عرض می‌کنم.

صابر با کوشش حرفه‌ای و تعهد ورزشی خود موجبات افتخار استان را فراهم آورد و حضورش در میدان‌های ملی محصول سال‌ها تلاش و پایبندی به ارزش‌های ورزشی بود.این خسارت را نه تنها به عنوان فقدان یک ورزشکار، بلکه به عنوان خلأ حرفه‌ای در جمع ورزشی کشور می‌دانم.

استان گلستان، که همواره به فرزندان پرتلاش و افتخارآفرین خود می‌بالد، امروز یکی از ستارگان درخشان خود را از دست داده است.

این ضایعه را به خانواده محترم ایشان، جامعه ورزش کشور، و همه دوستداران او صمیمانه تسلیت عرض می‌نمایم و از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده، رحمت واسعه و برای بازماندگان و دوستداران صابر عزیز، هم‌استانی های ترکمن، صبر و آرامش مسئلت دارم.

علی‌اصغر طهماسبی استاندار گلستان