به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرهنگ نوروزی گفت: در پی خبر واصله مبنی بر ذبح حیوانات غیر مجاز و توزیع و فروش گوشت آنها در بازار، موضوع بصورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: عوامل این پلیس با هماهنگی قضایی و تلاش شبانه روزی، متهمین را شناسایی و در یک عملیات ضربتی ۲ نفر را دستگیر و مقادیر زیادی لاشه حیوانات غیر مجاز و غیر بهداشتی که بصورت ذبح شده و آماده برای توزیع در بازار بود کشف و تحویل نماینده دامپزشکی شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: متهمین با تشکیل پرونده مقدماتی، ضمن معرفی به مرجع قضایی و تفهیم اتهام، با قرار مناسب روانه زندان شدند.

سرهنگ نوروزی در پایان با بیان اینکه در این خصوص یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ توقیف و روانه پارکینگ شد، اضافه کرد: شهروندان در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشکوک و فعالیت مجرمانه، مراتب را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.