اجلاسیه ۴۷۰ شهید اصناف استان با حضور اصناف و بازاریان در کرمان برگزار و از دو کتاب رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،دراین مراسم رئیس اتاق اصناف ایران گفت : در زمان جنگ تحمیلی هشت ساله اصناف هم در کنار رزمندگان می‌جنگیدند و هم در پشت جبهه حمایت می‌کردند.

قاسم نوده فراهانی با بیان اینکه از سه و نیم میلیون واحد صنفی در کشور ۶۰۰ هزار واحد ، تولید کننده و واحد خدمات فنی است گفت: بسیاری از تولید کنندگان کوچک ،چرخ صنایع بزرگ را به گردش در می‌آورند و در شرایط تحریمی توانستند کالاهایی تولید کنند که کشور را از واردات بی نیاز کند و برخی از این کالاها هم قابلیت صادرات دارند.

نوده فراهانی افزود : تولید کنندگانی که در حوزه اصناف هستند در حال شناسایی هستند و طبق تفاهمنامه اتاق اصناف ایران با سازمان توسعه تجارت آنهایی که توان صادرات محصولات خود را دارند اما مشتری ندارند از طریق کمیسیون حمایت از تولید و صادرات در اتاق اصناف ، به آنها برای صادرات محصولاتشان کمک می‌شود.

رئیس اتاق اصناف اضافه کرد: از طریق رایزن‌های اقتصادی در سفارتخانه‌ها در کشورهای همسایه و کشورهای آفریقایی در حال بازاریابی برای تولید کنندگان هستیم تا بتوانند محصولات خود را صادر و به دنیا معرفی کنند.

در اجلاسیه ۴۷۰ شهید اصناف استان ، همچنین از دو کتاب "از خاکریز تا حرم" و " یک انگشتر نشان شهادت" رونمایی شد.