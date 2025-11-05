به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خراسان جنوبی در ستاد استانی برنامه‌ریزی استقبال، تشییع و تدفین شهدای گمنام گفت: امسال خراسان جنوبی میزبان ۶ شهید گمنام خواهد بود که برنامه‌های استقبال و تشییع آنان در قالب «رزمایش بزرگ شهدا» و در ۶ روز برگزار می‌شود.

فلاحی افزود: با اشاره به برنامه‌ریزی‌های گسترده سال گذشته که در ۴۲۳ نقطه استان و با حضور صد‌ها هزار نفر از مردم اجرا شد، بر آن شد تا امسال نیز با برنامه‌ریزی منسجم و فضاسازی یکپارچه، میزبانی شایسته‌ای از این شهدا انجام شود.

به گفته وی بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود پیکر مطهر این شهدا از ۲۶ یا ۲۷ آبان به استان وارد شده و به‌مدت ۶ روز در مراکز مختلف استان شامل شهرستان بیرجند، شهرستان خوسف و همچنین محور‌های طبس و نهبندان مورد استقبال و تشییع قرار گیرند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی نیز بر هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و هیئات مذهبی برای میزبانی از شهدای گمنام در ایام فاطمیه تأکید کرد.

شرافتی راد افزود: فرمانداران در شهرستان‌ها و تمامی نهاد‌های اجرایی باید برای برگزاری مراسمی باشکوه و متناسب با مقام شهدای گرانقدر دوران دفاع مقدس، برنامه‌ریزی کرده و اهتمام جدی داشته باشند.

پیکر مطهر این شهدا در روز‌های پایانی آبان به استان وارد شده و به‌مدت ۶ روز در سطح استان مورد استقبال و تشییع قرار خواهد گرفت.