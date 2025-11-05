پاکسازی نوار ساحلی 2 روستای رضوانشهر از زباله با مشارکت مردم پاکسازی نوار ساحلی 2 روستای رضوانشهر از زباله با مشارکت مردم پاکسازی نوار ساحلی 2 روستای رضوانشهر از زباله با مشارکت مردم پاکسازی نوار ساحلی 2 روستای رضوانشهر از زباله با مشارکت مردم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اکبر میغی گفت: نوار ساحلی روستا‌های مقدم محله و نوکنده بخش پره سر رضوانشهر با مشارکت مسئولان، نیرو‌های دهیاری و حفاظت محیط زیست، گروه‌های مردمی و ساکنان این روستا‌ها پاکسازی و ۳۵۰ کیلوگرم زباله جمع آوری شد.

وی هدف از این اقدام را ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست، افزایش مشارکت عمومی و نهادینه‌سازی مسئولیت‌پذیری اجتماعی در قبال طبیعت عنوان کرد.

اکبر میغی گفت: شهرستان رضوانشهر با برخورداری از ۲۱ کیلومتر نوار ساحلی، جایگاه ویژه‌ای در حوزه محیط زیست و گردشگری دارد که حفاظت از این ظرفیت به مشارکت همگانی و استمرار فعالیت‌های زیست محیطی نیاز دارد.