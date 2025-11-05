پخش زنده
ناظر گمرکات خوزستان با اشاره به رشد ۵۰ درصدی درآمد گمرکات استان نسبت به سال گذشته گفت: درآمد گمرکات خوزستان در هفت ماهه امسال ۱۶۴ هزار و ۹۰۵ میلیارد ریال بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز قرهبیگی بیان کرد: میزان صادرات از گمرکات استان طی هفتماهه امسال ۱۲ میلیون و ۲۴۱ هزار تن به ارزش سه میلیارد و ۷۳۶ میلیون دلار بوده است.
وی گفت: میزان صادرات به کشور عراق بهعنوان یکی از بازارهای تجاری هدف استان در مدت یادشده، چهار میلیون و ۱۴۴ هزار تن به ارزش ۹۳۷ میلیون و ۱۲۶ هزار دلار ثبت شده است.
قرهبیگی میزان واردات به خوزستان در هفتماهه امسال را ۱۱ میلیون و ۲۰۶ هزار تن به ارزش پنج میلیارد و ۲۶۶ میلیون دلار عنوان کرد و افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۲۴ درصد و از نظر ارزشی پنج درصد افزایش یافته است.
ناظر گمرکات خوزستان تعداد پروندههای قاچاق تشکیلشده در گمرکات استان طی هفتماهه اخیر را ۲۸ فقره عنوان کرد و افزود: ارزش این تعداد پرونده ۲ هزار و ۶۹ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد ۱۷ درصد و از نظر ارزش ۱۲۳ درصد افزایش یافته است.
خوزستان با دارا بودن ۱۳ گمرک فعال، یکی از استانهای راهبردی کشور در زمینه صادرات و واردات کالا بهشمار میرود.