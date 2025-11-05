به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه از اجرای طرح سامانه نوین آبیاری به صورت مشارکتی در اراضی باغی روستاهای این شهرستان خبر داد و گفت: ۱۴ هکتار از باغات سیاه ریشه روستای آریم حوزه راستوپی به مرحله اجرا رسیده است.

عباسعلی پورمند افزود: این طرح در قالب کل اراضی مستثنیات باغی روستای آریم سوادکوه به مساحت ۳۷ هکتار در حال اجراست که تاکنون ۱۴ هکتار از باغاها سیاه ریشه این روستا به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شد.

وی افزود: این طرح به صورت مشارکتی با کشاورزان در حال انجام بوده و هدف از اجرای آن، افزایش بهره وری آب، ارتقای کیفیت محصولات باغی و توسعه پایدار بخش کشاورزی در منطقه است.

پورمند تصریح کرد: اجرای سامانه های نوین آبیاری یکی از اولویتهای اصلی مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه برای مقابله با چالش کم آبی و بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی است.