رئیس مجلس شورای اسلامی به دعوت آقای «ایاز صادق» رئیس مجلس ملی پاکستان، صبح چهارشنبه در رأس هیئتی از نمایندگان مجلس، عازم اسلام‌آباد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در این سفر آقای قالیباف با رئیس و نمایندگان مجلس ملی و مجلس سنای پاکستان گفت‌و‌گو خواهد داشت. رئیس مجلس همچنین با مقامات ارشد سیاسی از جمله نخست‌وزیر پاکستان نیز دیدار و رایزنی خواهد کرد.

قالیباف در جریان این سفر به ۲ شهر مهم لاهور و کراچی به‌عنوان مراکز فرهنگی و اقتصادی پاکستان سفرکرده و دیدار‌هایی نیز با نخبگان فرهنگی و مذهبی و تجار و بازرگانان پاکستان خواهد داشت.

وی پیش از ترک تهران در سخنانی گفت: بنابر دعوت رسمی رئیس مجلس نمایندگان پاکستان، به این کشور سفر می‌کنیم. یکی از اولویت‌های ما، تقویت هماهنگی‌ها و توسعه روابط پارلمانی است. در این سفر، مسائل دوجانبه و توسعه روابط دو کشور را با مجلس نمایندگان و مجلس سنای پاکستان دنبال خواهیم کرد.