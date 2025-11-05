قالیباف : توسعه روابط پارلمانی از اهداف سفر به اسلام آباد است
رئیس مجلس شورای اسلامی به دعوت آقای «ایاز صادق» رئیس مجلس ملی پاکستان، صبح چهارشنبه در رأس هیئتی از نمایندگان مجلس، عازم اسلامآباد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما
در این سفر آقای قالیباف با رئیس و نمایندگان مجلس ملی و مجلس سنای پاکستان گفتوگو خواهد داشت. رئیس مجلس همچنین با مقامات ارشد سیاسی از جمله نخستوزیر پاکستان نیز دیدار و رایزنی خواهد کرد.
قالیباف در جریان این سفر به ۲ شهر مهم لاهور و کراچی بهعنوان مراکز فرهنگی و اقتصادی پاکستان سفرکرده و دیدارهایی نیز با نخبگان فرهنگی و مذهبی و تجار و بازرگانان پاکستان خواهد داشت.
وی پیش از ترک تهران در سخنانی گفت: بنابر دعوت رسمی رئیس مجلس نمایندگان پاکستان، به این کشور سفر میکنیم. یکی از اولویتهای ما، تقویت هماهنگیها و توسعه روابط پارلمانی است.در این سفر، مسائل دوجانبه و توسعه روابط دو کشور را با مجلس نمایندگان و مجلس سنای پاکستان دنبال خواهیم کرد.
مواضع شفاف مردم، پارلمان و دولت پاکستان در قبال ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، جای تشکر و قدردانی دارد. با توجه به شرایط منطقه پس از جنگ ۱۲ روزه، روابط ایران و پاکستان و تعامل با کشورهای اسلامی از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این سفر، دیدارهایی با مسئولان دولت پاکستان خواهیم داشت و محور اصلی مذاکرات، مباحث اقتصادی است.
رئیس مجلس اظهار داشت: توافقاتی که در آخرین سفر رئیسجمهور محترم به پاکستان حاصل شد، در این سفر پیگیری خواهد شد. موضوع بازارچههای مرزی و توسعه آنها، بهویژه در شرایط تحریمهای آمریکا، از محورهای مهم این سفر است.
با توجه به تنشهای منطقهای ناشی از دخالت قدرتهای خارج از منطقه بهویژه آمریکا، در این بخش نیازمند همکاری ها، هماهنگیها و همفکری بیشتر با کشور پاکستان هستیم. یکی از موضوعات مهمی که باید مورد توجه کشورهای اسلامی قرار گیرد، مسئله رژیم صهیونیستی است که با حمایت آمریکا بهطور علنی به کشورهای اسلامی تجاوز میکند؛ این مسئله باید دغدغه مشترک همه کشورهای منطقه باشد.