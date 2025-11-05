پخش زنده
مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه از تحویل هزار مسکن ملی در دهه فجر امسال به مردم کرمانشاه خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه رامین الماسی افزود: هماکنون ۱۷ پروژه فعال مسکن ملی در استان در حال اجراست که بر اساس برنامهریزیها، سه پروژه آن تا پایان سال جاری تکمیل و تحویل متقاضیان خواهد شد.
وی با اشاره به روند پیشرفت فیزیکی پروژهها، گفت: برخی از طرحها بین ۶۷ تا ۷۰ درصد پیشرفت داشته و عملیات ساخت از مرحله فونداسیون و اسکلت عبور کرده و اکنون در مرحله نازککاری و آمادهسازی برای تحویل قرار دارند.
همزمان،زیرساختهای ضروری همچون آب، برق و فاضلاب نیز توسط اداره کل راه و شهرسازی در حال تکمیل است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه با بیان اینکه پروژههای سهطبقه و ششواحدی کرمانشاه بهعنوان الگوی ملی مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفتهاند، افزود: این مدل ساخت بهدلیل کاهش هزینههای جانبی و افزایش بهرهوری اقتصادی، بهعنوان طرح پایلوت کشوری معرفی شده است.
طرح نهضت ملی مسکن با هدف خانهدار شدن اقشار مختلف جامعه در استان کرمانشاه با سرعت در حال اجراست.